حظك اليوم.. برج الدلو السبت 29 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الدلو قالت:مهنيًا: تستعيد الماضي أو تعيش بعض الهواجس، ما لا ينفع مسيرتك المهنية، بينما المطلوب منك طي صفحة الماضي والانطلاق.عاطفيًا: لا تستفز الشريك بتصرفاتك الطائشة، ولا تحاول أن تستغله، بل حاول أن تتقرب منه.صحيًا: من أهمل صحته حصد العواقب الوخيمة، إنتبه وكن على وعي تام للاهتمام بوضعك الصحي.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك فى اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.