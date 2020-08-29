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السبت 29 أغسطس 2020 الموافق 10 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 29-8-2020 فى البنوك المصرية

السبت 29/أغسطس/2020 - 05:33 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 29-8-2020، خلال تعاملات عطلة الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالميًا، اختتمت البورصات الرئيسية في الخليج، خلال آخر تداولات على انخفاض ملحوظ، قبيل عطلة الأسبوع الجاري، إذ انخفض مؤشر البورصة السعودية 0.3 %، كما تراجع مؤشر دبي 0.9 % بفعل تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.2 بالمئة، مقابل صعود مؤشر بورصة أبوظبي الذي صعد 0.1 %، مدعومًا بارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات 0.5 %.

محليًا، شهدت أسعار الدينار الكويتي اليوم السبت تراجعًا ملحوظًا في العديد من البنوك المصرية اليوم كالبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، مقابل استقرارًا أمام الجنيه وفي بنك الكويت الوطني.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم السبت 29-8-2020

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 49.04 جنيه وللبيع 52.10، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.95 جنيه وللبيع 52.30، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية للشراء 48.97 جنيه وللبيع 52.05، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 47.93 جنيه وللبيع 52.08.

أسعار الدينار الكويتي

وفي بنك عودة بلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 48.06 جنيه وللبيع 52.08، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 49.04 جنيه وللبيع 52.12، أما في بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 48.95 جنيه وللبيع 52.30، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 48.20 جنيه وللبيع 52.05، أما في بنك مصر فسجل للشراء 49.33 جنيه وللبيع 52.11.

كما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي للشراء 51.61 جنيه وللبيع 52.13، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 49.33 جنيه وللبيع 52.11، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 49.05 جنيه وللبيع 52.02، مقابل استقرار الدينار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 48.34 جنيه وللبيع 52.22.

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