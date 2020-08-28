جنيفر لوبيز تستمتع بيوم عائلي برفقة والدتها وأبنائها

شاركت جينيفر لوبيز متابعيها عبر موقع "إنستجرام" مقطع فيديو كجزء من حفلة عرض الأزياء للمدرب.وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" قالت جينفر لوبيز في تصريحات لها مساء اليوم الجمعة، هذا اليوم جعلني أشعر بكل المشاعر وبالرغم من غياب خطيبي أليكس رودرجيز أحد أفراد العائلة الحديثة كان اليوم رائع برفقة أسرتي، شكرا أمي، ماكس وإيمي لكونكما الحياة.وأشار إلى أن نجمة عالم الرقص البالغة من العمر 51 عامًا ظهرت مع والدتها جوادالوبي البالغة من العمر 74 عامًا، بالإضافة إلى ابنائها التوأم ماكس وإيمي، 12 عامًا وهي تلتقط العديد من الصور التذكارية.