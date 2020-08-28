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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز يكشف: كيف ساهم أيمن نور في إخفاء مكان اختباء محمود عزت

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:08 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
محمود عرفات
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عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال حلقة اليوم من برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، فيديو يكشف كيف ساهم الهارب أيمن نور في نشر الشائعات والتضليل عن مكان تواجد محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان.

وتضمن الفيديو جزءا من لقاء قديم للهارب أيمن نور بعد خروجه من مصر وهروبه إلى لبنان لتلقي العلاج، مع الإعلامي طوني، خليفة، حيث سأله الأخير عن مكان تواجد محمود عزت، فرد: "أظن أنه في قطر حاليا".

وعلق الباز، قائلا: هذا الفيديو يؤكد أن الهارب أيمن نور ساهم بشكل رئيسي في التضليل عن مكان تواجد نائب الجامعة الأزرق محمود عزت.

ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار"، من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.

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