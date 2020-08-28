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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ياسمين صبري تبهر متابعيها بفستان مشجر (صورة)

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 10:06 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
رباب الأهواني
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شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" بصورة جديدة لها.

وظهرت ياسمين صبري على البحر وهي تستمتع بإجازتها الصيفية، حيث ارتدت فستان أنيق مشجر، ولم تتكلف في تسريحة شعرها، وزينت إطلالتها ببعض الإكسسوارات البسيطة.

كانت ياسمين صبرى تزوجت منذ فترة قصيرة من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة وتم عقد القران في فيلا أبوهشيمة.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة ياسمين صبرى كانت من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها في بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل.

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