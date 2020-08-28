مستشار الرئيس للصحة: ارتفاع إصابات كورونا متوقع

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، إن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا الفترة الأخيرة كان متوقعا بسبب التزاحم على المصايف وإجارة العيد، مطالبا الشعب المصري بالالتزام بالإجراءات الوقائية.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه نزل اليوم لأداء صلاة الجمعة وشاهد التزام كبير من المواطنين خلال الصلاة، متابعا: "الكل يرتدي الكمامة ويصلى على ساجدة خاصة، فيجب أن يستمر هذا الشكل في التعامل اليومي".وأكد مستشار الرئيس: "الموقف كويس حتى الآن لكن ما زلنا في حاجة للاستمرار في كل الإجراءات الاحترازية حتى لا تزيد الحالات"، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من اللقاحات ظهر ولكن 4 منها فقط وصلت لمرحلة التجارب السريرية حول العالم.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار"، من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.