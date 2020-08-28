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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الجامعة البريطانية تهدي برنامج «مصر تستطيع» 5 منح مجانية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:44 م
الدكتور أحمد حمد
الدكتور أحمد حمد
رباب الأهواني
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قال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إن الجامعة تضم 11 كلية، بإجمالي 11 ألف طالب، مشيرًا إلى أن بها تخصصات كثيرة، مثل كلية هندسة البيئة.

وأضاف رئيس الجامعة البريطانية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "هذا العام سنخرج دفعتين من كليتي الآداب والإنسانيات والقانون، ويحصل الطلاب على شهادات جودة معتمدة من الشريك الأجنبي ما عدا كليتي طب الأسنان والصيدلة".

وتابع: "الجامعة توفر منح بسخاء كبير منذ إنشائها، قائلا: "قدمنا 100 منحة لدول أفريقيا و100 منحة لأبناء الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة والمحافظات الحدودية ومنح كاملة لأوائل الثانوية العامة في شعبتي العلمي والشعبة الأدوية، ولدينا منح اجتماعية خاصة".

وأعلن رئيس الجامعة البريطانية في مصر، منح برنامج مصر تستطيع 5 منح في كليات الهندسة والحاسب والاقتصاد والقانون والإعلام والتمريض، بشرط النجاح في امتحانات القبول في امتحان اللغة الإنجليزية والقدرات.

وواصل: "نرى إن كان بعض الطلاب يتعرضون لظروف اجتماعية معينة مثل فقدان العائل أو فقدان الوظيفة، قد يحصلون على منح تقدر بنحو 100% لتشجيع الطلاب وضمان عدم تلاشي حلمهم".

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