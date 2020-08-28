دانا جبر تعلق على تداول صورها الفاضحة: مجهول ينال من نجوميتي

تعرضت الفنانة السورية دانا جبر مؤخرًا لأزمة كبيرة بعدما تم تسريب لها صور وفيديوهات فاضحة عبر حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تمكث في منزلها فترة الحظر بسبب وباء كورونا، وقبل قليل، أصدرت بيانا تشرح فيها للجميع سبب الأزمة التي تعرضت لها.وقالت في البيان: "أتعرض لحملة القصد منها تشويه مكانتي بشكل شرس عن طريق شخص مجهول يحاول ابتزازي والنيل من سمعتي ونجوميتي دون تحديد مطالب واضحة من السبب وراء كل لك، وكل ما يتم نشره من صور خاصة هي صور قديمة جدًا وشخصية بحتة غير صالحة للتداول أو النشر وبعضها تعرض لعمليات تشويه وتركيب عبر الفوتوشوب".يشار إلى أن الفنانة السورية دانا جبر تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي؛ بسبب انتشار صور لها بملابس خادشة للحياء من حسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترات الماضية.وتعد دانا جبر من بين أهم نجمات الفن في وسوريا، حيث ولدت عام 1989 ونشأت في أسرة فنية حيث إنها حفيدة الفنان محمود جبر والفنانة هيفاء واصف وشقيقة الفنان منى واصف، كما أنها ابنة شقيقة الفنانة ليلى جبر، وبدأت مجال التمثيل وهي في السادسة من عمرها من خلال المسرح ثم انتقلت بعد ذلك للدراما.شاركت في بطولة عدد كبير من الأعمال الدرامية كان من أبرزهم "باب الحارة" و"مناحي " و"علي موج البحر" و"أبناء القلعة" و"فرصة أخيرة".