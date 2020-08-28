الأوقاف: نشكر المصريين على وعيهم في صلاة الجمعة اليوم

توجه الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم، بالشكر للشعب المصري على وعيه وثقافته وتعاونه مع وزارة الأوقاف في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، عقب عودة صلاة الجمعة مرة أخرى بعد غياب 5 أشهر.وأضاف "العيسوي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "رانيا هاشم" ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن جميع محافظات الجمهورية، شاركوا في صلاة الجمعة وأشادت الجهات المختصة بالالتزام التام لجميع المصلين في الأخذ بالإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الخاص بكل مواطن.وأشار إلى أن صلاة الجمعة فرض وواجب على كل رجل مسلم، ولكن وقت الأزمات هناك فتاوى تجيز الصلاة في البيت، متابعًا: "ليس هناك حرمة على من صلى الظهر في بيته بنية الوقاية وإعطاء الفرصة لغيره أن يصلي جماعة، خاصة أن أعداد المصلين يجب أن تكون قليلة لمنع انتشار الفيروس.