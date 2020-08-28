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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماس: ألمانيا قد تعاقب روسيا إذا كانت وراء تسميم نافالني

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 07:03 م
هيكو ماس
هيكو ماس
منار أحمد
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قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس اليوم الجمعة، إن ألمانيا ستكون مستعدة لفرض عقوبات دبلوماسية على روسيا إذا خلصت إلى أن وكالات الدولة الروسية كانت وراء تسميم منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال ماس، وفق لوكالة "رويترز"، إن طرد ألمانيا لموظفي السفارة الروسية جاء بسبب عدم تعاون موسكو في التحقيق في قضية قتل رجل جورجي في حديقة برلين.

وكانت قد فتحت الشرطة الروسية حسبما أعلنت الخميس أول "تحقيق تمهيدي" في قضية تعرض المعارض ألكسي نافالني للتسميم وفق وسائل الإعلام الألمانية، وهي الفرضية التي كانت تستبعدها روسيا حتى الآن.

وتم نقل المعارض الروسي إلى ألمانيا للعلاج هناك.

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