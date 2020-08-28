ترامب يتعهد بإرسال امرأة إلى القمر ورفع العلم على المريخ

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة ستكون أول دولة ترسل امرأة إلى القمر، وأول دولة ترفع علمها على المريخ.وبحسب وكالة روسيا اليوم الإخبارية، فقد قال ترامب في مؤتمر الحزب الجمهوري، "سنبدأ حقبة جديدة للزعامة الأمريكية في الفضاء، سترسل أمريكا أول امرأة إلى القمر، وستكون الولايات المتحدة أول دولة ترفع علمها في المريخ".وقد أعلنت الإدارة الأمريكية عن استئناف العمل ببرنامج القمر الذي أطلق عليه اسم أرتميس، ويتضمن العودة إلى القمر والوجود الدائم للإنسان على سطحه، ليكون المرحلة الأولى في الرحلة المأهولة إلى كوكب المريخ.وتعمل "ناسا" ضمن برنامج القمر الجديد، على تطوير فكرة إنشاء محطة Gateway في مدار القمر، التي تنطلق منها مستقبلا الرحلات إلى سطح القمر والعودة، وقد أكدوا في الولايات المتحدة مرارا على أن ناسا ستنفذ هذا المشروع بالتعاون مع شركاء تجاريين، وبتعاون دولي.