«العدل» يفتتح مقره الجديد بالإسماعيلية

دشن حزب العدل اليوم الجمعة، مقره الجديد بمحافظة الإسماعيلية، بحضور عبد المنعم إمام، رئيس الحزب، وطارق عز الدين، نائب رئيس الحزب، وعدد من رؤساء الأمانات النوعية والجغرافية للحزب، والعشرات من قيادات الحزب بالإسماعيلية.بدأت فعاليات اليوم بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار من أبطال الجيش والشرطة، ودارت مناقشات بين ضيوف الحزب وقياداته.وثمن رئيس الحزب جهود أجهزة الدولة للقبض على الإرهابي محمود عزت، وسط ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية واستحقاقات دستورية.كما شارك في الافتتاح بعض من ممثلي الجهات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة منهم الدكتور عمرو مصطفى، أمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالإسماعيلية، ورمضان أمام، المرشح الفردى لانتخابات مجلس الشيوخ، والذى أعلن الحزب تأييده له في جولة الإعادة، والذي أثنى في كلمته على دور الحزب في الواقع السياسي لمحافظة الإسماعيلية على وجه الخصوص ومصر بوجه عام.