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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسن الرداد يتعاقد على «كشاف حرامية»

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:24 م
حسن الرداد
حسن الرداد
منار إبراهيم
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تعاقد الفنان حسن الرداد على بطولة فيلم جديد بعنوان "كشاف حرامية" يشاركه البطولة كريم فهمي، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتعاقد رسميًا على المشاركة في بطولة الفيلم كل من الفنان محمود حميدة، والفنان عمرو عبدالجليل، ويعكف أحمد خالد موسي رفقة الشركة المنتجة على ترشيح باقي الأبطال ومعاينة أماكن التصوير، لينطلق خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، يعرض للرداد فيلم "توأم روحي"، تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبولبن، بطولة أمينة خليل، عائشة بن أحمد، وتدور أحداثه في إطار الرومانسية الاجتماعية، ويحقق نجاحا كبيرا بشباك التذاكر منذ عرضه.

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