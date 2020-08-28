«أحوال»: صهر أردوغان يحاول التغطية على فشله بـ«قصص وهمية»

أكد موقع "أحوال" التركي، أن وزير المالية والخزانة بيرات البيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، يحاول التغطية على فشله في إنقاذ الليرة من الانهيار باختلاق قصص وترويجها للإعلام.وتابع أن البيرق كشف عن أنه تعرض لتهديدات لفظية أو ضمنية من قبل أحد نظرائه خلال اجتماع ثنائي "أثناء وجوده في دولة غربية".وأضاف أن البيرق شخصية مثيرة للجدل في الحكومة، وغالبًا ما يوصف بأنه ثاني أقوى شخصية في تركيا بعد أردوغان، وتعرضت إدارته للاقتصاد لهجوم عنيف، قبل أن تسيطر تصريحات المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن التي أعيد تداولها مؤخرًا حول الإطاحة بأردوغان بدورة الأخبار التركية على عناوين الصحف التركية لعدة أيام.وأشار إلى أنه بعد ذلك مباشرة، أعلن أردوغان عن اكتشاف ما يسمى "تغيير العصر" للغاز الطبيعي في البحر الأسود، فيما يُقال إنه أكبر اكتشاف للطاقة في تاريخ تركيا.وأوضح الموقع أن الحكومة التركية تحاول تحسين صورة البيرق بشتى الطرق بعد أزمة الليرة الكبرى، والتي تعجز الحكومة حتى الآن عن احتوائها.