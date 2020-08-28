رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سوريا تعلن عن بدء وصول مياه الشرب لـ الحسكة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:14 م
سوريا
سوريا
وكالات
طباعة
أعلنت الحكومة السورية بدء وصول المياه إلى مدينة الحسكة شمال شرق البلاد، وذلك بعد أكثر من أسبوعين من انقطاعها عن المدينة وريفها، ونحو 25 يوما عن بعض أحيائها.

وأعلن محافظ الحسكة، غسان خليل، عن بدء وصول المياه إلى المدينة من محطة علوك، وأوضح في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية أن ذلك تم بعد تشغيل 17 بئرا و3 مضخات، وتعبئة الخزانات الرئيسية في الحمة، والمباشرة بالضخ باتجاه أحياء المدينة.

وأضاف خليل أن بدء وصول مياه الشرب إلى المدينة من المحطة تم "بعد الجهود السورية والضغوط البرلمانية والأممية على النظام التركي".

وكانت الحكومة السورية أعلنت، في 22 من الشهر الجاري، بدء وصول التغذية الكهربائية إلى محطة علوك، وهي الوحيدة المغذية للمدينة وريفها الغربي بالمياه، وقالت إن إعادة ضخ المياه جاءت "نتيجة للجهود السورية والدولية بالضغط على الاحتلال التركي"، معلنة أن وصول المياه سيستغرق وقتا يتطلبه ملء الخزانات مع استمرار عمل المحطة كي تصل إلى ما يقدر بنحو مليون شخص يعانون انقطاع المياه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المتهم بـ«مذبحة كفرالدوار»: الأم رفضت معاشرتى فذبحتها هى وأطفالها

قرار أمريكي عاجل ضد إثيوبيا بسبب «سد النهضة»

«130 مليون دولار».. أمريكا تعلق مساعداتها لإثيوبيا بسبب «سد النهضة»

حقيقة إغلاق كل المستشفيات الجامعية المخصصة لعزل حالات كورونا

الصور

image description

المصلون بمسجد مصطفى محمود: «النهارده عيد» (صور)

image description

«بلا إجراءات وقاية».. باحات مسجد ناصر دون رقابة في الجمعة الأولى ببنها

image description

مباراة الزمالك والمقاولون العرب

image description

«مصمم تحف التراث العربي».. سيد: الإبداع لا يتقيد بالدراسة

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

الأكثر قراءة

قرار أمريكي عاجل ضد إثيوبيا بسبب «سد النهضة»

عبر هذا الرابط .. نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2020

«أجهزة كمبيوتر وبرامج مشفرة».. أبرز ما عثر عليه الأمن بمخبأ محمود عزت

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

أيام زمان

«عانى حيًا وميتًا».. كيف ظلم «السادات» منير مراد دون قصد؟

«نساء حسين فهمي».. تزوج 6 مرات وصرح: «بحب أدلع الستات»

لماذا انسحبت سوسن بدر من مسرحية الواد سيد الشغال؟

تحية وعبدالناصر.. هكذا عاش «حب حياة» الزعيم 26 عامًا: «كانا أصدقاء ثم تزوجا»

نجم الساعة

كيف أمد محمود عزت المخابرات التركية بمعلومات عن الهيئة الهندسية؟

منوعات

أسباب مذهلة ستدفعك لتناول البصل

تعرف على مرض دفع رئيس وزراء اليابان للاستقالة؟

6 فئات هم الأكثر عرضة لمشاكل الحر

أقوى دليل على إمكانية انتشار كورونا على الطائرات

مقالات الرأي
جمال طه
هموم السراج
مدحت بشاى
فى يقظة الضمائر توسيع للقلوب
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة.. العشق والمصير المشترك «٣-١»
ماجد حبته
العراق الحائر.. بين الطائفية والمحاور
المزيد

الثقافة

إقبال جماهيرى على سهرات مسرح الهناجر

بتدابير احترازية.. «الأوبرا» تدرس تجهيز مسارحها لاستقبال الحفلات

الليلة.. فرقة «هاني النوبي» تمتع جمهور مركز الربع الثقافي

بعد نشر قصتها.. «بائعة التين» تنضم لمركز تنمية المواهب بالأوبرا (فيديو)