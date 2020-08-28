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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فريق «حكايات بنات 5» يسابق الزمن للانتهاء من تصويره

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:36 م
حكايات بنات
"حكايات بنات
حسن أمين
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أوشك فريق عمل مسلسل"حكايات بنات" بالجزء الخامس على الانتهاء من تصوير مشاهده.

ويواصل المخرج مصطفى أبوسيف تصوير المسلسل بشكل شبه يومي، ويبقى له أيام قليلة ويرفع شعار فركش، استعدادا لعرضه على قناة "ON" الفضائية بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الرابع بأبطاله الجدد أثناء عرضه قبل موسم رمضان الماضي.

ويرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجال، وشارك في بطولة الجزء الرابع كل من الفنانة ميرنا نورالدين، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، من تأليف ماريان هاني، نهال سماحه، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقي، ومن إخراج مصطفى أبوسيف.

وكان الجزء الأول من مسلسل "حكايات بنات" قد عرض في عام 2012 وشارك في بطولته كل من الفنانة حورية فرغلى، دينا الشربيني، صبا مبارك، ريهام أيمن، كريم فهمي، رجاء الجداوي، مها أبوعوف، عمرو صالح، وتأليف باهر دويدار، وإخراج حسين شوكت.

فيما عرض الجزآن الثاني والثالث في عام 2017 مع بعض التغييرات في البطلات حيث شارك فيه كل من دينا الشربيني، صبا مبارك، إنجي المقدم، ندا موسى، أحمد العوضي، أجمد جمال سعيد، عمرو صالح، ومن إخراج مصطفى أبوسيف.

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