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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل: لا ينبغى للمدارس أن تتخلى عن أحد

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 12:45 م
ميركل
ميركل
وكالات
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ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الحكومة الاتحادية مطالبة أيضًا بضمان تعليم الأطفال في ألمانيا خلال الجائحة.

وقالت ميركل، اليوم الجمعة، خلال مؤتمرها الصحفي الصيفي التقليدي في برلين: "لا ينبغي للمدارس أن تتخلى عن أحد".

وأكدت ميركل عزمها بذل كل الجهود، حتى لا يصبح الأطفال هم الخاسرون في الجائحة، مضيفة أن هذا ينطبق على كل الأطفال.

وأشارت ميركل إلى أن الاتفاق على إجراءات الحماية من العدوى والتعليم في المدارس من أصعب المهام الراهنة، مضيفة أن الحكومة الاتحادية ترى أن على عاتقها مسئولية حيال هذا الأمر في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات هي المختصة بتنظيم الشئون التعليمية في ألمانيا.

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