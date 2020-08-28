ميركل: لا ينبغى للمدارس أن تتخلى عن أحد

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الحكومة الاتحادية مطالبة أيضًا بضمان تعليم الأطفال في ألمانيا خلال الجائحة.وقالت ميركل، اليوم الجمعة، خلال مؤتمرها الصحفي الصيفي التقليدي في برلين: "لا ينبغي للمدارس أن تتخلى عن أحد".وأكدت ميركل عزمها بذل كل الجهود، حتى لا يصبح الأطفال هم الخاسرون في الجائحة، مضيفة أن هذا ينطبق على كل الأطفال.وأشارت ميركل إلى أن الاتفاق على إجراءات الحماية من العدوى والتعليم في المدارس من أصعب المهام الراهنة، مضيفة أن الحكومة الاتحادية ترى أن على عاتقها مسئولية حيال هذا الأمر في ظل هذه الظروف الاستثنائية.تجدر الإشارة إلى أن الولايات هي المختصة بتنظيم الشئون التعليمية في ألمانيا.