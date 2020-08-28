«الأوقاف» تحذر من أي تجاوز بخطبة الجمعة

حذرت وزارة الأوقاف من أي تجاوز لوقت خطبة الجمعة، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه أي تجاوز.وأكدت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها ستتخذ إجراءات حاسمة ضد أي أمام وخطيب يتجاوز الوقت المحدد لخطبة الجمعة 10 دقائق، والذي كانت الوزارة قد حددته في وقت سابق، مشيرة إلى أن الوقت المحدد جاء حرصًا منها على الصحة العامة وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة حرصا على سلامة المجتمع.و كان وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، قد أكد، في وقت سابق، مراعاة الواقع والحال، فالأصل في صلاة الجمعة هو الوجوب، لكن في وقت النوازل لو صلى كبار السن والمرضى في بيوتهم فلا حرج عليهم، ليس هذا فقط بل من صلى الجمعة في بيته ظهرًا تخوفًا أو تحوطًا، أو أراد بنيته أن يؤثر الآخرين على نفسه، أو من أجل عدم المشاركة حتى لا يكون سببًا في التزاحم فلا حرج عليه.وناشد وزير الأوقاف جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها، حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة، مؤكدا أن من يتجاوز قد يكون سببًا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، حيث ستكون الوزارة مضطرة لغلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة، أم في غيرها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه، سائلين الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.