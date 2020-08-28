محافظ المنيا: أجندتنا تضم مشروعات خدمية واستثمارية بكل القطاعات

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة لديها أجندة تضم مشروعات خدمية واستثمارية في جميع القطاعات بالمحافظة، مؤكدًا أن أرضها خصبة وتتمتع بزراعة القمح.وأضاف اللواء أسامة القاضي، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن تجربة نواب المحافظين تعد إضافة جديدة للمحافظات لإثراء العمل داخل المحليات.وأكد محافظ المنيا، أن المحافظة واعد في الاستثمار، حيث إنه جار إنشاء أكبر مصنع لسكر البنجر في الشرق الأوسط بطاقة 900 ألف طن سنويًا.