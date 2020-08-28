الهند تسجل 77266 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية أن الهند، سجلت اليوم الجمعة قفزة قياسية يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت 77266 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بها إلى 3.39 مليون مع ارتفاع الحالات في جميع أنحاء البلاد.وتسجل الهند أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم منذ السابع من أغسطس، وفقا لإحصاء رويترز، وهي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.وزادت الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية نفسها بواقع 1057، ليصل مجملها إلى 61529.