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الجمعة 28 أغسطس 2020 الموافق 09 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 6 آلاف إصابة و626 وفاة جديدة بكورونا فى المكسيك

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:56 ص
كورونا فى المكسيك
كورونا فى المكسيك
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 6026 إصابة جديدة بفيروس كورونا و626 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وحسب الوزارة، فإن إجمالي الإصابات وصل إلى 579 ألفا و914 حالة مؤكدة حتى يوم الاثنين، وحصيلة الضحايا إلى 62076 شخصا.

وتشير السلطات المكسيكية إلى أن العدد الفعلي للإصابات بفيروس كورونا قد يكون أعلى من الحصيلة المسجلة.

وجدير بالذكر أن المكسيك سجلت ثالث أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وسابع أكبر حصيلة للإصابات، حسب جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.

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