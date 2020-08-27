«السياحة والآثار»: مبنى رويال هاوس بالمنتزه غير أثري

أكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار أن المبني المعروف باسم رويال هاوس بحدائق المنتزه ليس أثرا وإنما هو حديث غير مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، ردا على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هدمه.وقال طلعت- وفقا لبيان الوزارة اليوم الخميس- إن المبنى تم بناؤه على شكل المباني نفسها الموجودة بالمنتزه.