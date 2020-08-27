ضبط 4 سيدات يقدمن أنفسهن لراغبي المتعة الحرام في المنصورة

تمكن ضباط مباحث شرطة الآداب بمديرية أمن الدقهلية اليوم، من القاء القبض على 4 سيدات بينهن 3 طالبات لاتهامهن بالقيام بأعمال منافية للآداب بمدينة المنصورة وتقديم أنفسهن للرجال راغبي المتعة الجنسية الحرام.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث قسم حماية الآداب العامة بالمديرية بقيام 4 فتيات بأعمال منافية للأداب وتقديم أنفسهن للرجال راغبي المتعة الجنسية الحرام.وتوصل التحريات أنهن: ولاء إ. م.، 20 سنة لا تعمل، وشقيقتها أسماء، 18 سنة طالبة بالصف الثالث الثانوي، ويقيمان بمدينة طلخا، وأمال أ. ط.، 23 سنة طالبة بمعهد تمريض مقيمة بالمنصورة، وإيمان ج. م.، 18 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي ومقيمة بطلخا.وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة بقيادة العقيد أحمد ذكي رمضان، رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب، من ضبطهن وبحوزة كل منهن هاتفها المحمول.واعترفت الفتيات، بمحضر الشرطة، أن المتهمة الأولى تتولى استيقاف السيارات الملاكي بشارع الجيش بالمنصورة، وتعرض نفسها وباقي المتهمات على الرجال قائدي السيارات راغبي المتعة الجنسية الحرام نظير أجر مادي يتقاسمونه فيما بينهم عقب ذلك.تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.