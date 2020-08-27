هنداوي: مرشّد المياه الذكي نُفذ بناءً على توجيهات الرئيس

في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحقيقة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس: "قمنا بتطوير عدّادات المياه والكهرباء لمواكبة التطور في السوق، كما أن المنظفات التي نقوم بتصنيعها أثبتت جدارة عالية".



وأوضح أن مرشّد المياه الذكي نُفذ بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لترشيد الاستخدام، لافتًا إلى أن مرشّد المياه يطلق عليه هذا الاسم لتحمّله تغيير ضغط المياه.

قال عبدالمنعم هنداوي، رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، إن لدينا أكثر من 30 مليون عدّاد كهرباء و15 مليون عداد مياه في السوق.وأضاف،