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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محلل ليبي: شعبنا يحتاج العيش بكرامة وتوفير المياه والبنزين والكهرباء

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:51 م
رضوان الفيتوري، الكاتب
رضوان الفيتوري، الكاتب والمحلل السياسي الليبي،
أحمد عبد العزيز
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أكد رضوان الفيتوري، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، أن الشعب الليبي يريد أن يعيش بكرامة، ومطالبه بسيطة تتمحور حول توفير المياه والبنزين والكهرباء.

وقال، خلال مداخلة على قناة "الغد" مع الإعلامي أحمد بصيلة، إن هناك مثلا شعبيا يقول "الجوع كافر"، وتوفير مطالب الشعب الليبي يهدئ الشارع الليبي تماما، مؤكدا أنه لا أحد يريد الإضرار بالأمن الليبي، والكل يريد الاستقرار.

وأضاف الفيتوري، أن اتهام رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، للمواطنين الغاضبين غير مقبول، لأن الغضب ليس موجها من أحد، ولكن هناك رغبة في توفير متطلبات الشعب الليبي والتي هي أبسط حقوقه، مطالبا بضرورة الإنصات لمطالب الليبيين العادلة والمشروعة.

يشار إلى أن الوزير فتحي باشا آغا أعلن فرض حظر تجول كلي في طرابلس بداية من مساء الأربعاء لـ4 أيام متتالية مع إقفال الحدود الإدارية للمدن ومنع التنقل بينها، بحسب "مداد نيوز".


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