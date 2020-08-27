«الدستور» في «تونس بالفيوم».. قرية الخزف والفخار (فيديو)

تقع قرية تونس على ضفاف بحيرة قارون، حيث تبعد نحو 60 كم عن مدينة الفيوم، يتسم معمارها بطابع مميز، إذ أنها مصممة من الطين والقباب، وتتميز بصناعة الفخار والخزف وبطبيعتها الخلابة.تضم قرية تونس نحو 250 منزلًا أنشأها الفنان العالمي حسن فتحي، اكتسبت القرية شهرتها حين زارتها السويسرية "إيفلين بوريه" وهي في العشرين من العمر، فأحبتها واستقرت فيها، واكتشفت أن لدى أهل القرية موهبة فنية يتوارثونها وهي صناعة الفخار، لذا قررت فتح مدرسة لتعليم صناعة الفخار بشكل عملي وحرفي.وتقول راوية عبد القادر، ابنة قرية تونس، لـ"الدستور" إنها التلميذة الأولى لفن الخزف بقرية تونس على يد الفنانة السويسرية أيفيلين بوريه، كأول فتاة بسن العاشرة بقرية تونس بالفيوم تعلمت فنون الخزف بمدرسة الفخار في قرية تونس وأصبحت فنانة رائدة في مجالها عبر كل تلك السنوات ومثلت مصر في عدد من المعارض الدولية كأول فتاة تمثل مصر في هذا المجال بالخارج، مضيفةً أنها تعمل وتدير الآن ورشة فنية خاصة بقرية تونس.