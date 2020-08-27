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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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رانيا يوسف توجه تحية للقضاء بعد القبض على متهم فى جريمة الفيرمونت

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:24 م
الفنانة رانيا يوسف
الفنانة رانيا يوسف
هدير شعراوي
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علقت الفنانة رانيا يوسف على جريمة فيرمونت التي أثارت الرأي العام مؤخرًا، من خلال عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

قالت رانيا: "لم أتحدث عن جريمة الفيرمونت منذ بدايتها رغم مطالبة العديد من الفتيات لي عبر الرسائل الإلكترونية الخاصة بي التحدث في تلك القضية ولكني احتفظت بالسكوت حتى تتضح القضية بأكملها وأن يتم تقديم بلاغ رسمي واتخاذ النيابة إجراءاتها القانونية".

وتابعت: "اليوم تم القبض على شخص من المتهمين التسعة بعد هروب ٧ آخرين خارج البلاد"، ووجهت التحية للقضاء المصري والنائب العام المستشار حمادة الصاوي على الاستجابة لقضايا التحرش في المجتمع وسرعة التحقيق بها".

وأضافت: "كل الشكر للمجلس القومي للمرأة الذي اتخذ خطوات هامة في الحفاظ على كل ست مصرية والدفاع عن حقوقها".

واختتمت: "أتمنى أن تتقدم كل فتاة تعرضت للتحرش ببلاغ فوري دون تردد أو خوف حتى لا يضيع حقها وأن تساعد جهات التحقيق في سرعة وبسهولة القبض على المتحرشين ولسه تحيا مصر".

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