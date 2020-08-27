اعتراف ألماني بإفساد تركيا جهود الوساطة لحل الأزمة في بحر إيجه

أكدت صحيفة «كاثمريني» اليونانية، أنه وفقًا لبعض التسريبات من وزيرة الدفاع الألمانية فإن عدم حل الأزمة في بحر إيجه يأتي بسبب تركيا.وتابعت أن وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب، قالت لممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى للشئون الخارجية، جوزيب بوريل، إن محاولة التوسط لإذابة الجليد بين اليونان وتركيا كانت «سلسة» من الجانب اليوناني ولكنها صعبة حقًا من الجانب التركي، في مناقشة غير رسمية في برلين، جرت أمس الأربعاء.وأضافت أنه خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء الدفاع الأوروبيين في العاصمة الألمانية، شوهد المسئولان يناقشان محادثات مع مسئولين يونانيين وأتراك أمام ميكروفون مفتوح.وسأل بوريل وزيرة الدفاع الألمانية عن نتيجة المباحثات والوساطة قائلًا: «كيف وجدتم المفاوضات»، لتجيب قائلة: «أكثر سلاسة من الجانب اليوناني، ولكن صعب حقًا من الجانب التركي».وعلق بوريل قائلًا: «الأتراك منزعجون جدًا من الصفقة اليونانية مع مصر»، في إشارة إلى اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة الأخيرة الموقعة بين أثينا والقاهرة.