رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
مصر
السيسي يهنئ رئيس مولدوفا بمناسبة يوم الاستقلال
الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:52 م
السيسي
أ ش أ
طباعة
بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الرئيس أيجور دودون رئيس جمهورية مولدوفا، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.
الكلمات المفتاحية
يوم الاستقلال
رئيس مولدوفا
الرئيس عبد الفتاح السيسي
موضوعات متعلقة
القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية
«الأوقاف»: «إنهاء الخدمة» عقوبة مخالفة ضوابط صلاة الجمعة (خاص)
«السناتر والمجموعات والمصروفات».. «الدستور» تكشف أجندة «التعليم» قبل إعلانها
موعد إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد
الصور
الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه
الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)
جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب
حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين
برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)
الأكثر قراءة
أعلى من التنبؤات.. تحذيرات من ارتفاع مياه النيل بالخرطوم
نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني
«الأوقاف»: «إنهاء الخدمة» عقوبة مخالفة ضوابط صلاة الجمعة (خاص)
«شيري هانم» تنكر ممارسة الدعارة وابنتها «زمردة» تعترف: كنت عاوزة فلوس
المزيد
إنفوجراف
7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)
5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)
تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)
العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)
أيام زمان
قصة الحب الكاملة لـ سمير صبرى وميمى: ما علاقة فريد الأطرش؟
أسرار يوسف وهبي في جلسات تحضير الأرواح
«مؤامرات واستئجار أفراد لنزع اللافتات».. حرب التسعينات الخفية بين عمرو دياب وحكيم
«قدمت مطربين جيلي وتركتهم لذكائهم الفني».. لمحات من سيرة حميد الشاعري
المزيد
نجم الساعة
العبقري.. أسرة صالح مرسي: بكى بعد قراءته قصة «رأفت الهجان»
منوعات
دراسة مرعبة.. السِمنة تضاعف احتمال الوفاة بكورونا وتقلل فاعلية اللقاح
تحذير.. ارتداء الكمامة أسفل الأنف يزيد من خطر الإصابة بكورونا
اكتشاف صادم.. كورونا قادر على التنقل داخل مبنى بأكمله
دراسة تكشف عن أفضل نوع كمامة لمنع انتشار كورونا
المزيد
مقالات الرأي
صفوت البياضي
من الحكم الصينية والأحوال الواقعية.. دروس حية
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «1»
مؤمن المحمدي
اختبار الفلوس
خالد عكاشة
دوائر الفساد حول أردوغان
المزيد
الثقافة
«القومية للموسيقى» تغني من أعمال بليغ والموجي والأطرش بالأوبرا
حكاية صورة.. الروائي طارق الطيب يحكي قصته مع الآلة الكاتبة
«ثقافة المنوفية» تناقش مؤلفات نجيب محفوظ
محمد صالح البحر: العلاج حق للإنسان المبدع
المزيد