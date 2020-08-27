«الخطر فى الشتاء».. الناظر: تفادى الموجة الثانية من كورونا فى يد المواطنين

قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إن قرار عدم حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا في يد المواطنين، مشيرًا إلى أن ذلك يكون بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره.وأضاف الناظر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الفترة الأخيرة شهدت تهاونًا من بعض المواطنين في التعامل مع أزمة كورونا، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العام مع تطبيق التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار وترك الحذاء على باب المنزل وعدم تناول المأكولات والمشروبات المكشوفة فى الشوارع.وناشد رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، بتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء صلاة الجمعة غدًا، وعدم التزاحم والأفضل أداء الصلاة في ساحات المساجد، موضحًا أننا ما زلنا في نهاية الموجة الأولى، معقبًا: "فيروس كورونا يزداد نشاطه خلال الطقس البارد ويضعف خلال فصل الصيف، والخوف من فصل الشتاء المقبل".