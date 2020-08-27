بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ منى زكي (صور)

شاركت الفنانة منى زكى، جمهورها بصور من جلسة تصوير جديدة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت منى زكي في الصور مرتدية فستان أبيض وسط الماء وعلقت عليها قائلة: "الجنة ليست على الأرض.. لكن يوجد أجزاء منها".كان آخر ظهور لمنى زكى كضيفة شرف في مسلسل "ونحب تاني ليه"، وتواصل حاليًا تصوير مسلسلها الجديد "تقاطع طرق" مع المخرج تامر محسن، للحاق بالعرض في شهر رمضان المقبل.