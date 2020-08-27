حقيقة توقيع غرامة الـ 500 جنيه للمتخلفين عن التصويت في انتخابات الشيوخ

غرامة 500 جنيه للمتخلفين عن انتخابات مجلس الشيوخ



وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين، اجتماعًا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطني والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوف بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.



وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة وجهت وقت دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ عدة رسائل لكافة الناخبين من الشباب والسيدات والمصريين في الخارج وحتى الإعلام لحثهم على أداء واجبهم الوطني والدستوري والإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات، وطالبت الهيئة على مدار مراحل العملية الانتخابية في الجولة الأولى لشيوخ ووقت الاقتراع بعدم التقاعس عن المشاركة لما تمثله جريمة في حق الوطن.



وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرامة التخلف عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بدون عذر، أمر تقديري من اختصاص النيابة العامة، لا تتجاوز الـ500 جنيه، معقبا: "ممكن تبدأ من 10 أو 20 جنيه وأنت ماشي كدا"، مشيرا إلى أن المتخلف بعذر عليه أن يتقدم به للنيابة.









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وأضاف "لاشين" في تصريحات إعلامية له أمس، أن غرامة التخلف عن الانتخابات تتبعه الكثير من الدول حول العالم، وليس أمرا مقصورا على مصر فقط.



وتابع: "الغرامة أمر تقديري من قبل النيابة.. ومن لديه عذر عليه أن يتقدم إلى النيابة.. وتقديم العذر سيكون للنيابة العامة وليس للهيئة"، ولفت إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية والطبية التي تم اتباعها في الجولة الأولى سيتم اتباعها خلال جولة الإعادة.



