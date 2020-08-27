تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 27-8-2020
الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:02 ص
ننشر لكم في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الخميس 27 - 8 - 2020، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، مع شبورة مائية صباحًا، على أن يكون لطيفًا ليلًا، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، وبالنسبة للسواحل الشمالية فيسود طقس معتدل، والرياح معتدلة أيضًا تنشط أحيانًا على السواحل الغربية، فيما يكون الطقس لطيفًا ليلًا.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
الرطوبة النسبية العظمى الصغرى:
القاهرة والوجه البحرى 80 30
السواحل الشمالية 88 45
شمال الصعيد 35 22
جنوب الصعيد 25 14
وفيما يلى تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 27 - 8 - 2020 في محافظات مصر المختلفة:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الإسكندرية 31 21
وادى النطرون 34 22
طنطا 33 23
شبين الكوم 34 23
دمنهور 34 22
بلطيم 31 22
مطروح 30 22
السلوم 32 22
سيوة 35 22
بورسعيد 31 26
دمياط 31 24
الزقازيق 34 23
المنصورة 33 23
الإسماعيلية 35 22
السويس 35 24
العريش 32 23
رفح 31 23
رأس سدر 36 24
نخل 36 19
نويبع 37 28
طابا 36 26
كاترين 33 19
الطور 35 27
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 38 29
مرسى علم 37 29
الفيوم 35 24
بنى سويف 35 24
المنيا 35 22
أسيوط 36 23
سوهاج 37 25
قنا 39 26
الأقصر 40 27
أسوان 41 26
إدفو 40 26
أبوسمبل 41 27
الوادى الجديد 39 24
شلاتين 38 27
أبورماد 37 27
حلايب 36 28
رأس حدربة 36 28
درجات الحرارة اليوم الخميس 27-8-2020
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
أما عن حالة الطقس على جنوب سيناء ليسود طقس حار، والرياح نشطة، فيما يسود طقس حار نهارًا على شمال الصعيد، ويكون لطيفًا ليلًا، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، بينما يكون الطقس معتدلًا ليلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.
الرطوبة النسبية العظمى الصغرى:
القاهرة والوجه البحرى 80 30
السواحل الشمالية 88 45
شمال الصعيد 35 22
جنوب الصعيد 25 14
وفيما يلى تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 27 - 8 - 2020 في محافظات مصر المختلفة:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الإسكندرية 31 21
وادى النطرون 34 22
طنطا 33 23
شبين الكوم 34 23
دمنهور 34 22
بلطيم 31 22
مطروح 30 22
السلوم 32 22
سيوة 35 22
بورسعيد 31 26
دمياط 31 24
الزقازيق 34 23
المنصورة 33 23
الإسماعيلية 35 22
السويس 35 24
العريش 32 23
رفح 31 23
رأس سدر 36 24
نخل 36 19
نويبع 37 28
طابا 36 26
كاترين 33 19
الطور 35 27
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 38 29
مرسى علم 37 29
الفيوم 35 24
بنى سويف 35 24
المنيا 35 22
أسيوط 36 23
سوهاج 37 25
قنا 39 26
الأقصر 40 27
أسوان 41 26
إدفو 40 26
أبوسمبل 41 27
الوادى الجديد 39 24
شلاتين 38 27
أبورماد 37 27
حلايب 36 28
رأس حدربة 36 28