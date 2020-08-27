درجات الحرارة اليوم الخميس 27-8-2020

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





أما عن حالة الطقس على جنوب سيناء ليسود طقس حار، والرياح نشطة، فيما يسود طقس حار نهارًا على شمال الصعيد، ويكون لطيفًا ليلًا، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، بينما يكون الطقس معتدلًا ليلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.



الرطوبة النسبية العظمى الصغرى:

القاهرة والوجه البحرى 80 30

السواحل الشمالية 88 45

شمال الصعيد 35 22

جنوب الصعيد 25 14



وفيما يلى تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 27 - 8 - 2020 في محافظات مصر المختلفة:



العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 21

وادى النطرون 34 22

طنطا 33 23

شبين الكوم 34 23

دمنهور 34 22

بلطيم 31 22

مطروح 30 22

السلوم 32 22

سيوة 35 22

بورسعيد 31 26

دمياط 31 24

الزقازيق 34 23

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 24

العريش 32 23

رفح 31 23

رأس سدر 36 24

نخل 36 19

نويبع 37 28

طابا 36 26

كاترين 33 19

الطور 35 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 29

الفيوم 35 24

بنى سويف 35 24

المنيا 35 22

أسيوط 36 23

سوهاج 37 25

قنا 39 26

الأقصر 40 27

أسوان 41 26

إدفو 40 26

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 39 24

شلاتين 38 27

أبورماد 37 27

حلايب 36 28

رأس حدربة 36 28 الرطوبة النسبية العظمى الصغرى:القاهرة والوجه البحرى 80 30السواحل الشمالية 88 45شمال الصعيد 35 22جنوب الصعيد 25 14العظمى الصغرىالقاهرة 34 24الإسكندرية 31 21وادى النطرون 34 22طنطا 33 23شبين الكوم 34 23دمنهور 34 22بلطيم 31 22مطروح 30 22السلوم 32 22سيوة 35 22بورسعيد 31 26دمياط 31 24الزقازيق 34 23المنصورة 33 23الإسماعيلية 35 22السويس 35 24العريش 32 23رفح 31 23رأس سدر 36 24نخل 36 19نويبع 37 28طابا 36 26كاترين 33 19الطور 35 27شرم الشيخ 39 29الغردقة 38 29مرسى علم 37 29الفيوم 35 24بنى سويف 35 24المنيا 35 22أسيوط 36 23سوهاج 37 25قنا 39 26الأقصر 40 27أسوان 41 26إدفو 40 26أبوسمبل 41 27الوادى الجديد 39 24شلاتين 38 27أبورماد 37 27حلايب 36 28رأس حدربة 36 28