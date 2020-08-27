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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة سعودية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف ضد إيران

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:26 ص
إيران
إيران
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أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا موحدًا لردع إيران وتحقيق الأمن الإقليمي والدولي.

وكتبت الصحيفة- في افتتاحيتها اليوم الخميس التي جاءت بعنوان (جهود الأمان.. ورفض الإرهاب)- أن استمرارية المخاطر التي يمثلها سلوك نظام إيران في المنطقة، والتهديدات المصاحبة لذلك، وأثرها على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والإنسانية في المناطق التي تتمركز فيها الأذرع الإيرانية، بات يفوق كل أشكال الحلول والتحليلات، لما تشكله هذه الممارسات على الأمن الإقليمي والعالمي.

وأضافت أن مجلس الوزراء السعودي أعرب- خلال جلسته الاعتيادية عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- عن إدانة المملكة الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرات مفخخة دون طيار، وصاروخًا باليستيًّا باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة بطريقة متعمدة وممنهجة، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكدة أن هذا النظام الإرهابي يصر على التدخلات المستمرة في شئون الدول العربية في المنطقة، ويتخذ من دعم أذرعه وميليشياته سبيلًا في تنفيذ أجنداته وبلوغ غاياته الخبيثة.

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