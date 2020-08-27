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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كشف غموض «مذبحة كفر الدوار»: ابن عم الأم حاول اغتصابها وخاف من الفضيحة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:24 ص
البحيرة معوض هويدى
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نجح ضباط مباحث البحيرة البحيرة، برئاسة اللواء محمد شعراوي مدير مباحث البحيرة، من كشف غموض العثور على جثث 3 أفراد من أسرة واحدة، مذبوحين داخل منزلهم بمنشية النصر في كفر الدوار.

وتوصل فريق البحث الجنائي، من خلال عمليات الفحص ورصد المشاهدات وتفريغ الكاميرات، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم "الأم" المجني عليها والذي يعمل سائقا، وكان يساعدها في ترتيب محتويات المنزل، وأثناء تواجده راودها عن نفسها فاعتدت عليه بالضرب، وحاولت الاستغاثة بالجيران، فتوجه سريعا إلى مطبخ المنزل وأمسك سكينا وذبحها وذبح طفليها التوأم حتى لا ينفضح أمره، وفرا هاربا.

شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مساء الثلاثاء الماضي، جريمة بشعة عقب عثور الأهالي على 3 جثث من أسرة واحدة داخل منزلهم في ظروف غامضة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من النجدة يفيد ببلاغ الأهالي بكفر الدوار بالعثور على جثة سيدة وطفلين مذبوحين بمنزلهم، وهم "ياسمين. ع. م"، 23 سنة، "علي.ا. م"، 3 سنوات، "محمد. ا. م"، 3 سنوات.

انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل وحرر محضر بالواقعة.

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