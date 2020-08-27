الإدارة الهندسية بأسيوط: «الثقافة» وافقت على هدم سينما «رينسانس»

قال المهندس أحمد عبد السلام، رئيس الإدارة الهندسية بأسيوط، إن الإدارة تعاملت مع إزالة سينما «رينسانس» بالمحافظة، على أساس مبنى تم استيفاء شروط الهدم، موضحًا أن وزارة الثقافة وافقت على القرار، معقبًا: «وزير الثقافة وافق على قرار الهدم، وموجودة المستندات التي تؤكد ذلك».وأضاف «عبد السلام»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن السينما كانت على مساحة 1400 متر مسطح فى منطقة حيوية بمحافظة أسيوط، وقرار الإزالة صدر 2018 والهدم تم بالكامل، وتابع: «الـ1400 متر أصبحوا متساوين بالأرض».وردًا على سعد عبد الرحمن، رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق، الذي قال إن محافظ أسيوط الحالي هو الذي أصدر قرار الهدم، قال «عبد السلام»: «لا يوجد محافظ له دخل بقرارات الإدارات العاملة في المحافظة، لكونها تعمل وفق لوائح وقوانين، ولكنه يتدخل عندما يكون هناك تقصير أو خلل ما».وتابع رئيس الإدارة الهندسية بأسيوط: «المحافظ الحالي والمحافظين السابقين لا علاقة لهم بقرار الهدم، وما يقال خلاف ذلك عار من الصحة».