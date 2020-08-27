على الحجار يحيى أمسية بمهرجان الصيف الدولى.. الليلة

يستقبل المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية٬ في التاسعة من مساء اليوم الخميس٬ حفلًا غنائيًا يحييه النجم الكبير علي الحجار، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي الثامن عشر٬ الذي تنظمه المكتبة ويستمر حتى 29 أغسطس الجاري.ويقدم "الحجار" نخبة من أعماله الخاصة التى كونت قاعدة جماهيرية كبيرة ومنها: "عارفة"٬ "على قد ما حبينا"٬ "في قلب الليل"٬ "بنت وولد"٬ "أعذريني"٬ "داري العيون"٬ "كناريا"٬ "من غير ما تتكلمي"٬ "غوايش"٬ وغيرها، بالإضافة إلى عدد من أحدث أغانيه.يشار إلى أن "الحجار" نشأ فى بيئة فنية إلى جانب ما يتمتع به من موهبة فطرية٬ جعلاه يتبوأ مكانته المتميزة فى عالم الغناء الآن، منذ الطفولة البعيدة تتلمذ على يد والده المطرب والملحن الكبير إبراهيم الحجار حيث تعلم منه مبادئ وقواعد الموسيقى العربية.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.