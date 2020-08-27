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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مالك مخبز أسوان ينفى تصريحاته بشأن «طفل العجانة»

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:53 ص
طفل العجانة
طفل العجانة
رباب الأهواني
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قال سيد عبدالكريم مالك مخبز أسوان، إنه تعاطف مع الطفل محمد الذي يعاني من الشلل الكامل في الأطراف، وفور علمه بالحادث نقل المجني عليه إلى المستشفى العام فى أسوان.

ونفى عبد الكريم، محاولته إخفاء الجريمة، معقبًا: "أنا مكنتش موجود وقت وقوع الجريمة، لأني بدير وردية الصباح، وشريكي يُدير وردية الليل".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لم يدعي أن الطفل المجني عليه مصاب بفيروس كورونا، بل قام بتوفير كل ما يلزم له طبيًا وماديًا، وأن أطباء المستشفى العام بأسوان شهود على ذلك.

وأشار عبد الكريم، إلى أنه لم يفتح المخبز منذ وقوع الحادثة، ولكنه قام بفتحه من أجل الفحص وإخراج التالف، معقبًا:"لم أفتحه من أجل العمل أو لكي أستفز أهالي القرية".

ومحمد مصطفى شحات، الشهير بطفل العجانة، هو طفل دون الخامسة عشرة من عمره طالب في المرحلة الإعدادية شتاءً، وعامل صيفًا في مخبز بقرية سلوا التابعة لمحافظة أسوان.

بدأت قصة الطفل عندما ألقى به أحد العاملين بالمخبز، وعمره 35 عاما، في "العجانة"، وهي ماكينة كهربائية لعجن دقيق الخبز، ثم ضغط على زر التشغيل وغادر المكان.

وعندما سمع العمال صرخات استغاثة محمد أخرجوه من العجانة فاقدًا للوعي وجرى نقله بسيارة صاحب الفرن إلى مستشفى كوم أمبو، ومنه إلى مستشفى أسوان الجامعي لسوء حالته.

ويوضح التقرير الطبي للمستشفى أن "محمد" أصيب بقطع في الحبل الشوكي وكسر في الفقرة السادسة والسابعة العنقية وكسر في الضلوع وكسر في لوح الكتف وتجمع دموي وكسر في أصابع اليدين.

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