أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 27-8-2020
الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:14 ص
أحمد عاشورطباعة
يُقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء، خاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الخميس 27-8-2020، منتصف تعاملات الأسبوع بالأسواق السلعية.
• سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 720 جنيهًا.
• وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 705 جنيهات.
• سجل طن أسمنت بنى سويف 750 جنيهًا.
• وصل سعر طن أسمنت العسكرى 710 جنيهات.
• سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 710 جنيهات.
• وصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 720 جنيهًا.
انخفضت أسعار الحديد فى الأسواق انخفاضًا ملحوظًا يتراوح ما بين 600 جنيه إلى 2000 جنيه في الطن، اليوم الأربعاء 26-8-2020، وذلك يرجع إلى انخفاض أسعار خام البيليت عالميًا نحو 70 دولارًا، حيث انخفض سعره من 450 دولارًا ليصل إلى 380 دولارًا.
1- سعر طن حديد العتال وصل إلى 9 آلاف جنيه و550 جنيهًا.
2- سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 9 آلاف جنيه و650 جنيهًا.
3- سجل طن حديد العشري 9 آلاف و400 جنيه.
4- سعر طن حديد المعادي وصل إلى 9 آلاف و400 جنيه.
5- سجل سعر طن حديد سرحان 9 آلاف و400 جنيه.
وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأسواق في الوقت الحالي لمواد البناء بشكل عام.
وأضاف الزيني، أن أسعار مواد البناء تشهد حالة من الاستقرار بعد تراجع ملحوظ سجلته خلال الشهور الأخيرة منذ بداية أزمة كورونا بعد توقف حركة البيع والشراء، وكذلك بعد قرار وقف تراخيص البناء وتراجع الطلب.
وأشار إلى أن مواد البناء من القطاعات المتضررة من كورونا، ونسعى لتعويض الخسائر الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن أسعار الحديد سجلت سعرًا من ٩١٠٠ لـ ٩٥٠٠ جنيه للطن، فيما تباع للمستهلك بسعر ٩٤٠٠ وحتى ٩٧٥٠ جنيهًا للطن.
أسعار مواد البناء اليومشهدت أسعار مواد البناء المحلية، من الحديد والأسمنت حالة تراجع، اليوم الخميس 27-8-2020، والتي شهدت حالة من الاستقرار على مدار الأيام الماضية.
سعر الأسمنت المصري اليوم الخميس
• سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 720 جنيهًا.
• وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 705 جنيهات.
• سجل طن أسمنت بنى سويف 750 جنيهًا.
• وصل سعر طن أسمنت العسكرى 710 جنيهات.
• سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 710 جنيهات.
• وصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 720 جنيهًا.
سعر الحديد اليوم الخميس
انخفضت أسعار الحديد فى الأسواق انخفاضًا ملحوظًا يتراوح ما بين 600 جنيه إلى 2000 جنيه في الطن، اليوم الأربعاء 26-8-2020، وذلك يرجع إلى انخفاض أسعار خام البيليت عالميًا نحو 70 دولارًا، حيث انخفض سعره من 450 دولارًا ليصل إلى 380 دولارًا.
1- سعر طن حديد العتال وصل إلى 9 آلاف جنيه و550 جنيهًا.
2- سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 9 آلاف جنيه و650 جنيهًا.
3- سجل طن حديد العشري 9 آلاف و400 جنيه.
4- سعر طن حديد المعادي وصل إلى 9 آلاف و400 جنيه.
5- سجل سعر طن حديد سرحان 9 آلاف و400 جنيه.
وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأسواق في الوقت الحالي لمواد البناء بشكل عام.
وأضاف الزيني، أن أسعار مواد البناء تشهد حالة من الاستقرار بعد تراجع ملحوظ سجلته خلال الشهور الأخيرة منذ بداية أزمة كورونا بعد توقف حركة البيع والشراء، وكذلك بعد قرار وقف تراخيص البناء وتراجع الطلب.
وأشار إلى أن مواد البناء من القطاعات المتضررة من كورونا، ونسعى لتعويض الخسائر الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن أسعار الحديد سجلت سعرًا من ٩١٠٠ لـ ٩٥٠٠ جنيه للطن، فيما تباع للمستهلك بسعر ٩٤٠٠ وحتى ٩٧٥٠ جنيهًا للطن.