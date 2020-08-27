رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 27-8-2020

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:14 ص
مواد البناء
مواد البناء
أحمد عاشور
طباعة
يُقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء، خاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الخميس 27-8-2020، منتصف تعاملات الأسبوع بالأسواق السلعية.

أسعار مواد البناء اليوم

شهدت أسعار مواد البناء المحلية، من الحديد والأسمنت حالة تراجع، اليوم الخميس 27-8-2020، والتي شهدت حالة من الاستقرار على مدار الأيام الماضية.

سعر الأسمنت المصري اليوم الخميس


• سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 720 جنيهًا.

• وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 705 جنيهات.

• سجل طن أسمنت بنى سويف 750 جنيهًا.

• وصل سعر طن أسمنت العسكرى 710 جنيهات.

• سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 710 جنيهات.

• وصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 720 جنيهًا.

سعر الحديد اليوم الخميس


انخفضت أسعار الحديد فى الأسواق انخفاضًا ملحوظًا يتراوح ما بين 600 جنيه إلى 2000 جنيه في الطن، اليوم الأربعاء 26-8-2020، وذلك يرجع إلى انخفاض أسعار خام البيليت عالميًا نحو 70 دولارًا، حيث انخفض سعره من 450 دولارًا ليصل إلى 380 دولارًا.

1- سعر طن حديد العتال وصل إلى 9 آلاف جنيه و550 جنيهًا.

2- سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 9 آلاف جنيه و650 جنيهًا.

3- سجل طن حديد العشري 9 آلاف و400 جنيه.

4- سعر طن حديد المعادي وصل إلى 9 آلاف و400 جنيه.

5- سجل سعر طن حديد سرحان 9 آلاف و400 جنيه.

وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأسواق في الوقت الحالي لمواد البناء بشكل عام.

وأضاف الزيني، أن أسعار مواد البناء تشهد حالة من الاستقرار بعد تراجع ملحوظ سجلته خلال الشهور الأخيرة منذ بداية أزمة كورونا بعد توقف حركة البيع والشراء، وكذلك بعد قرار وقف تراخيص البناء وتراجع الطلب.

وأشار إلى أن مواد البناء من القطاعات المتضررة من كورونا، ونسعى لتعويض الخسائر الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن أسعار الحديد سجلت سعرًا من ٩١٠٠ لـ ٩٥٠٠ جنيه للطن، فيما تباع للمستهلك بسعر ٩٤٠٠ وحتى ٩٧٥٠ جنيهًا للطن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأوقاف»: المساجد مستعدة لاستقبال المصلين يوم الجمعة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020

الصحة: «الترقب» بشأن كورونا سيستمر حتى بعد تحقيق «صفر إصابات»

أبرز 20 معلومة عن خدمات مصر الرقمية لخدمة المواطن

الصور

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

«جريمة الفيرمونت».. المتهمون هربوا على دفعات قبل 30 يومًا

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

ارتفاع جديد.. الصحة: 19 وفاة و206 إصابات بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

قصة الحب الكاملة لـ سمير صبرى وميمى: ما علاقة فريد الأطرش؟

أسرار يوسف وهبي في جلسات تحضير الأرواح

«مؤامرات واستئجار أفراد لنزع اللافتات».. حرب التسعينات الخفية بين عمرو دياب وحكيم

«قدمت مطربين جيلي وتركتهم لذكائهم الفني».. لمحات من سيرة حميد الشاعري

نجم الساعة

العبقري.. أسرة صالح مرسي: بكى بعد قراءته قصة «رأفت الهجان»

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 27-8-2020

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2020 عبر موقع المصرية للاتصالات

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

الأهلي يرفض مبادرة الزمالك للصلح

مقالات الرأي
صفوت البياضي
من الحكم الصينية والأحوال الواقعية.. دروس حية
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «1»
مؤمن المحمدي
اختبار الفلوس
خالد عكاشة
دوائر الفساد حول أردوغان
المزيد

الثقافة

على الحجار يحيى أمسية بمهرجان الصيف الدولى.. الليلة

توفيق الحكيم فى رسالة وجع: أعيش بلا أسرة وأُصبت بالعجز

الليلة.. عودة عرض «أحوال شخصية» بـ ساحة الهناجر

فكرى داود: ليس بالضرورة علاج كل الكتاب على نفقة الدولة