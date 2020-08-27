سعر اليورو اليوم الخميس 27-8-2020 فى البنوك المصرية
الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:14 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد "الدستور" سعر اليورو، اليوم الخميس 27-8-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:
عالميًا، ارتفعت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات أمس الأربعاء بشكل كبير، عقب محادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 0.17% ليصل إلى 45.94 دولار للبرميل، فيما استقرت أسعار الخام الأمريكي عند مستوى 43.35 دولار للبرميل.
وعلي المستوي المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك الإستثمار العربي وبنك الكوت الوطني، أمام تراجعه في البنك الأهلي الكويتي والبنك العربي الأفريقي الدولي.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
تراجع سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.86، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.86، كما بلغ اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي اليوناني للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.68.
وفي بنك مصر تراجع أيضًا اليورو ليسجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.87، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.85، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.84، وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه في البنك العربي الافريقي الدولي للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.86، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.82.
في المقابل، ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 18.70 جنيه وللبيع 18.90، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.93، أما في بنك البركة فسجل للشراء 18.86 جنيه وللبيع 19.16، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.90.
عالميًا، ارتفعت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات أمس الأربعاء بشكل كبير، عقب محادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 0.17% ليصل إلى 45.94 دولار للبرميل، فيما استقرت أسعار الخام الأمريكي عند مستوى 43.35 دولار للبرميل.
وعلي المستوي المحلي، ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك الإستثمار العربي وبنك الكوت الوطني، أمام تراجعه في البنك الأهلي الكويتي والبنك العربي الأفريقي الدولي.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
تراجع سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.86، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.86، كما بلغ اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي اليوناني للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.68.
سعر اليورو اليوم الخميس 27-8-2020 في البنوك المصرية
وفي بنك مصر تراجع أيضًا اليورو ليسجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.87، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.85، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.84، وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه في البنك العربي الافريقي الدولي للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.86، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.82.
أسعار اليورو اليوموواصل اليورو تراجعه في العديد من البنوك ليسجل في البنك المركزي المصري للشراء 18.64 جنيهوللبيع 18.79، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.86، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.86.
في المقابل، ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 18.70 جنيه وللبيع 18.90، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.93، أما في بنك البركة فسجل للشراء 18.86 جنيه وللبيع 19.16، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.90.