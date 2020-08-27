سعر اليورو اليوم الخميس 27-8-2020 فى البنوك المصرية



تراجع سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.86، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.86، كما بلغ اليورو أمام الجنيه في البنك الأهلي اليوناني للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.68.



سعر اليورو اليوم الخميس 27-8-2020 في البنوك المصرية



وفي بنك مصر تراجع أيضًا اليورو ليسجل للشراء 18.69 جنيه وللبيع 18.87، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.85، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.84، وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه في البنك العربي الافريقي الدولي للشراء 18.68 جنيه وللبيع 18.86، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.66 جنيه وللبيع 18.82.



أسعار اليورو اليوم وواصل اليورو تراجعه في العديد من البنوك ليسجل في البنك المركزي المصري للشراء 18.64 جنيهوللبيع 18.79، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.63 جنيه وللبيع 18.86، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 18.61 جنيه وللبيع 18.86.



في المقابل، ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 18.70 جنيه وللبيع 18.90، وفي بنك التعمير والاسكان سجل للشراء 18.65 جنيه وللبيع 18.93، أما في بنك البركة فسجل للشراء 18.86 جنيه وللبيع 19.16، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.71 جنيه وللبيع 18.90.

