سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 27-8-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الخميس 27-8-2020

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 50.22 جنيه وللبيع 52.09، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 49.36 جنيه وللبيع 52.12، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.62 جنيه وللبيع 52.14، أما في بنك مصر فسجل للشراء 49.36 جنيه وللبيع 52.12، مقابل تسجيله في بنك التعمير والاسكان للشراء 48.95 جنيه وللبيع 52.30.



أسعار الدينار الكويتي



كما واصل الدينار تراجعه أمام الجنيه ليسجل في المصرف العربي الدولي للشراء 51.72 جنيه وللبيع 52.06، وفي المصرف المتحد بلغ سعر الدينار اليوم للشراء 47.97 جنيه وللبيع 52.09، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 49.19 جنيه وللبيع 52.09، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 49.07 جنيه وللبيع 52.11، أما في بنك الاسكندرية فسجل للشراء 49.03 جنيه وللبيع 52.09.



كما استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 48.40 جنيه وللبيه 52.27، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.75 جنيه وللبيه 52.09، أما في مصرف أبوظبي الاسلامي فسجل للشراء 49.25 جنيه وللبيع 52.38.

