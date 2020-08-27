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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 27-8-2020 فى البنوك المصرية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:14 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 27-8-2020، خلال نهاية تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالميًا، أغلقت البورصة لدي الكويت، خلال تعاملات أمس الأربعاء علي إرتفاع كافة مؤشراتها، ليبلغ حجم التدول نحو 204 مليون سهم بقية تبلغ 31.9 مليون دينار كويتي، حيث صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.38% رابحًا 22.17 نقطة ليغلق عند مستوى 5828.34 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.38% رابحًا 15.81 نقطة ليغلق عند مستوى 4159.92 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% رابحًا 20.03 نقطة ليغلق عند مستوى 5268.56 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.33% رابحًا 13.91 نقطة ليغلق عند مستوى 4168.03 نقطة.


محليًا، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في بنك الاسكندرية وبنك التعمير والاسكان، مقابل استقرار الدينار خلال تعاملات نهاية الأسبوع في بنك الكويت الوطني ومصرف أبوظبي الاسلامي.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الخميس 27-8-2020

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التنمية الصناعية ليسجل للشراء 50.22 جنيه وللبيع 52.09، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 49.36 جنيه وللبيع 52.12، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.62 جنيه وللبيع 52.14، أما في بنك مصر فسجل للشراء 49.36 جنيه وللبيع 52.12، مقابل تسجيله في بنك التعمير والاسكان للشراء 48.95 جنيه وللبيع 52.30.

أسعار الدينار الكويتي


كما واصل الدينار تراجعه أمام الجنيه ليسجل في المصرف العربي الدولي للشراء 51.72 جنيه وللبيع 52.06، وفي المصرف المتحد بلغ سعر الدينار اليوم للشراء 47.97 جنيه وللبيع 52.09، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 49.19 جنيه وللبيع 52.09، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 49.07 جنيه وللبيع 52.11، أما في بنك الاسكندرية فسجل للشراء 49.03 جنيه وللبيع 52.09.

كما استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 48.40 جنيه وللبيه 52.27، وفي بنك بلوم سجل للشراء 51.75 جنيه وللبيه 52.09، أما في مصرف أبوظبي الاسلامي فسجل للشراء 49.25 جنيه وللبيع 52.38.

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