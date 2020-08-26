



رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 ومن المقرر إعلان النتيجة من خلال رابط إلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم، على أن تكون استمارات النجاح بالمدارس الفنية في اليوم الذي تعتمد به النتيجة., رابط النتيجة من هنا



وكان 440 ألفا 839 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات، أدوا آخر امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠١٩ ٢٠٢٠، في 42 مادة فترة أولى، داخل 2986 لجنة سير امتحان.



يذكر أن الامتحانات النظرية لطلاب الدبلومات الفنية قد انطلقت يوم ٢٥ يوليو حتى ١٣ أغسطس الجاري، في مختلف التخصصات وسط إجراءات احترازية مشددة لوقاية الطلاب من مخاطر الإصابة بجائحة فيروس كورونا المعروف باسم كوفيد - ١٩. ومن المقرر إعلان النتيجة من خلال رابط إلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم، على أن تكون استمارات النجاح بالمدارس الفنية في اليوم الذي تعتمد به النتيجة., رابطوكان 440 ألفا 839 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات، أدوا آخر امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠١٩ ٢٠٢٠، في 42 مادة فترة أولى، داخل 2986 لجنة سير امتحان.يذكر أن الامتحانات النظرية لطلاب الدبلومات الفنية قد انطلقت يوم ٢٥ يوليو حتى ١٣ أغسطس الجاري، في مختلف التخصصات وسط إجراءات احترازية مشددة لوقاية الطلاب من مخاطر الإصابة بجائحة فيروس كورونا المعروف باسم كوفيد - ١٩.

يقدم لكم «الدستور» رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019 -2020، حيث تسيطر حالة من القلق على طلبة وطالبات الدبلومات الفنية، بالنظامين الثلاث والخمس سنوات، للتخصصات المختلفة، بسبب اقتراب موعد نتيجتهم.وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أنه من المقرر اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى، الأحد المقبل، وإعلانها للطلاب فور اعتمادها.وأكد مجاهد، في تصريح خاص، أن كنترولات التصحيح، تعمل حاليًا على انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، لتجهيز النتيجة واعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.