عمرو عرفة ينعى فريدة حلمى ويتذكر أخر كلماته معها قبل رحيلها

نعى المخرج عمرو عرفة، مساعدة المخرج فريدة حلمي، والتي رحلت عن عالمنا بعد تعرضها لحادث سير عن عمر يناهز الـ 23 عامًا.ونشر عمرو عرفة صورة لها عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، ونعاها قائلًا: "كانت معايا على التليفون إمبارح. كانت مرحة جدًا ومبتكرة في شغلها كمساعد مخرج وخلصنا شغل وقولتلها هكلمك بالليل لو احتجت حاجة.. احتجتها بالليل وبكلمها لقيتها راحت للمولي عز وجل إثر حادث أليم.. إنا لله وإنا إليه راجعون فريدة حلمي ٢٣ سنة.. أسألكم الفاتحة".