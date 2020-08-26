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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الحرية المصرى» يبدأ المشاورات حول انتخابات مجلس النواب

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:20 م
ندوة الحرية المصري
ندوة الحرية المصري
إسلام نصير
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عقد أحمد مهني، عضو المجلس الرئاسي لحزب الحرية المصري، اجتماعًا مع أمانة الحزب بالدقهلية، وذلك بحضور الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم بالحزب، والدكتورة جيهان البيومي، أمينة المرأة بالحزب، وعبدالفتاح الديب، أمين المحافظة، وطارق يوسف، أمين التنظيم بالمحافظة، وعدد من أعضاء هيئة المكتب وأمناء الأمانات بالمحافظة، وذلك ضمن اللقاءات التنظيمية التى يعقدها الحزب مع أمانات المحافظات.

وأكد مهنى خلال كلمته، أن الحزب مستمر بكوادره السياسية الموجودة بشكل قوي فى الشارع المصرى، وله قواعد سياسية ثابتة فى المحافظات، مضيفًا: "قدمنا تضحيات لاستمرار عمل الحزب بهذه الصورة حتى الآن".

وأضاف مهنى، أن الحزب كان لديه 13 نائبًا داخل مجلس النواب الحالي وحاليًا يجري التجهيز للاستحقاق النيابي الثاني، كذلك الحزب أحد الأحزاب المشاركة بائتلاف القائمة الوطنية من أجل مصر، ونحن ندعم ونؤيد القائمة، مشيرا إلى أن الحزب يسير بخطوات ثابتة رغم محاولات الهجوم والنيل منه، فهناك خطة تنظيمية للحزب بشأن الانتخابات يسير عليها.

وأشار مهنى، إلى أن التحالفات السياسية تُحيي الأحزاب السياسية، وخاصة أن الحياة السياسية شهدت الفترة الماضية ركودًا ملحوظًا، مؤكدًا التزام واتفاق الحزب مع أحزاب التحالف في الانتخابات.

فيما قال الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم بالحزب، إن الدقهلية من المحافظات التى قامت بدور ملموس خلال انتخابات مجلس الشيوخ من خلال توعية المواطنين بالمشاركة في الانتخابات، مضيفًا أن الفترة الحالية تتطلب تنحية المصالح الشخصية جانبا وإعلاء مصلحة الوطن أولًا.

وشدد إدريس على ضرورة التكاتف داخل أمانة الحزب والتحرك نحو الشارع المصري والتواصل المستمر مع المواطنين، مضيفًا أنه يجب استكمال الوحدات الحزبية للحزب وكل التشكيلات استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية، وخاصة أن الحزب اتخذ خطوات جادة وقوية نحو تجهيز كوادر سياسية قوية للدفع بهم فى الانتخابات المقبلة.

فيما أكدت الدكتورة جيهان البيومى، أمينة المرأة بالحزب، دور المرأة المصرية في مساندة الدولة ودعمها، وبناء جيل منتمى ومخلص لوطنه، قائلة: "إن قول الشاعر الأم مدرسة إن أعددتها أعدت شعبًا طيب الأعراق تنطبق فعليًا على دور الأم في الفترة الحالية فهي الدافع الأساسي لأي حراك تنموي ومجتمعي".

وأشارت إلى أنها خلال مشاركتها مع أمانة المحافظة حملات التوعية للناخبين خلال انتخابات الشيوخ، شهدت إقبالًا وإصرارًا من المرأة المصرية على الخروج والإدلاء بصوتها، وهو ما تقوم به أمانة المرأة حاليًا من إعداد عناصر نسائية مؤهلة لخوض الاستحقاقات المقبلة.

بينما قال عبدالفتاح الديب، أمين المحافظة، إن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في كل المجالات سواء اقتصاديًا أو زراعيًا أو اجتماعيًا، فالمواطن المصري يحظى بعدد من الخدمات والإمكانيات لم تكن من قبل، فمنها تم القضاء على العشوائيات وتوفير بيئة صناعية والاهتمام بالتنمية الصناعية.

وأضاف أن أمانة الحزب تقف خلف القيادة السياسية الحكيمة وفي ظل توجيهات المجلس الرئاسي للحزب نحو دعم ومساندة مؤسسات الدولة المصرية.

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