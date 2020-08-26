أماني كمال تبهر جمهورها أثناء لعب البوكس (فيديو)

شاركت الفنانة أماني كمال، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جديدا لها.وظهرت أماني كمال في الفيديو وهي تمارس رياضة البوكسينج، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.وشاركت أماني كمال في عدد من الأعمال الدرامية الناجحة من بينها "أبوالعروسة"، "حواديت الشانزليزيه"، و"كلبش 3".