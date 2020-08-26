فى يومه العالمى.. ديفيد بيكهام يقبل كلبه

احتفل ديفيد بيكهام، نجم كرة القدم، ولاعب مانشستر يونايتد، باليوم العالمى للكلاب على طريقته الخاصة، بنشر صورة له مع كلبه المفضل، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.وعلق بيكهام على الصورة قائلا: "يوم كلب عالمى سعيد،sage تحاول وضع قبلة على شفاهى"، فانهالت التعليقات الإيجابية من متابعيه محبي الكلاب أيضًا.لم يكتف "بيكهام" بالصورة العفوية، بل نشر عبر خاصة "ستورى إنستجرام" صورًا لعدد من كلابه التى يعتنى بها فى منزله، بينهم صورة الكلبة sage ومجموعة أخرى من الكلاب احتفالا بيومهم السعيد.وعلقت إحدى المعجبات على نجمها الشهير بيكهام: "لايمكن لومه على المحاولة"، وقالت أخرى: " الكلاب ألطف شىء على الإطلاق"، أما معجبة ديفيد وهى زوجته، شاركت أيضًا صورة زوجها مع كلبه عبر صفحتها على إنستجرام احتفالًا بيوم الكلاب العالمى.يوافق 26 أغسطس، يوم الكلب العالمي، الذى فيه يحتفل عشاق الكلاب من جميع أنحاء العالم، ويشاركون ذكرياتهم السعيدة مع حيواناتهم الأليفة.