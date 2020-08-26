رئيس الوزراء العراقي يوجه حكومته بتعزيز التعاون مع مصر والأردن

قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إن إبعاد العراق عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه حكومته الحالية.وأشار الكاظمي إلى ضرورة أن "يلتقي وزراء حكومته بنظرائهم في مصر والأردن لتعزيز التعاون البيني".وأكد الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، أن "إبعاد العراق عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية، وفيه مصلحة شعبنا، لأن التحديات كبيرة ويجب أن ننجح، ولدينا الفرصة للسير بالبلد على الطريق الصحيح".وأضاف، أن "التوازن والوسطية والاعتماد على تعزيز التعاون، وبالأخص في العلاقات الاقتصادية بما يضمن مصلحة العراق، هو ما نسعى إليه في علاقاتنا مع الدول".