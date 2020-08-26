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الأربعاء 26 أغسطس 2020 الموافق 07 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس السورى يتلقى رسالة من «الكاظمى» لتعزيز التعاون

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:02 م
بشار الأسد
بشار الأسد
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تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، رسالة شفهية من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات واستمرار التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا، أن ذلك جاء خلال لقاء الأسد مع فالح الفياض، مبعوث رئيس الوزراء العراقي، والذي نقل له الرسالة، حيث بحثا التنسيق المستمر للجهود السورية- العراقية في مجال مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له البلدان من قبل تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أن دحر الإرهاب الذي عانى وما زال يعاني منه الشعبان السوري والعراقي لن يكون إلا على أيديهما وبسواعد الجيشين السوري والعراقي اللذين حققا إنجازات كبيرة على هذا الصعيد وتمكنا من تحرير معظم الأراضى التي كان الإرهابيون يسيطرون عليها رغم الدعم الخارجي الكبير الذي تلقوه طوال السنوات الماضية.

كما أكد الجانبان أن التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها المنطقة والمخططات الخارجية الخطيرة التي ترسم لها تستلزم تعاونًا وثيقًا بين دولها من أجل إفشال هذه المخططات ووضع حد للتدخلات الأجنبية في شئونها.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، الملك عبدالله ملك الأردن، ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

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