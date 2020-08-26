طقس مائل للحرارة على القاهرة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 34

الرطوبة النسبية العظمى الصغرى

العظمى الصغرى

العظمى الصغرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، مع شبورة مائية صباحًا، على أن يكون لطيفًا ليلًا، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.وبالنسبة للسواحل الشمالية فيسود طقس معتدل، والرياح معتدلة أيضًا تنشط أحيانًا على السواحل الغربية، فيما يكون الطقس لطيفًا ليلا، أما عن حالة الطقس على جنوب سيناء ليسود طقس حار، والرياح نشطة، فيما يسود طقس حار نهارًا على شمال الصعيد، ويكون لطيفًا ليلا، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، بينما يكون الطقس معتدلا ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.القاهرة والوجه البحرى 80 30السواحل الشمالية 88 45شمال الصعيد 35 22جنوب الصعيد 25 14وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:القاهرة 34 24الإسكندرية 31 21وادى النطرون 34 22طنطا 33 23شبين الكوم 34 23دمنهور 34 22بلطيم 31 22مطروح 30 22السلوم 32 22سيوة 35 22بورسعيد 31 26دمياط 31 24الزقازيق 34 23المنصورة 33 23الإسماعيلية 35 22السويس 35 24العريش 32 23رفح 31 23رأس سدر 36 24نخل 36 19نويبع 37 28طابا 36 26كاترين 33 19الطور 35 27شرم الشيخ 39 29الغردقة 38 29مرسى علم 37 29الفيوم 35 24بنى سويف 35 24المنيا 35 22أسيوط 36 23سوهاج 37 25قنا 39 26الأقصر 40 27أسوان 41 26إدفو 40 26أبوسمبل 41 27الوادى الجديد 39 24شلاتين 38 27أبورماد 37 27حلايب 36 28راس حدربه 36 28أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية، فهى كالتالى:مكة المكرمة 41 27المدينة 42 28الرياض 42 26المنامة 39 31أبوظبى 41 34الدوحة 38 31الكويت 44 28دمشق 34 17بيروت 31 25عمان 31 16القدس 28 17غزة 30 22بغداد 43 26مسقط 32 29صنعاء 24 14الخرطوم 38 27طرابلس 30 22تونس 35 22الجزائر 30 18الرباط 32 21أنقرة 33 14إسطنبول 29 19إسلام آباد 28 23نيودلهى 31 26جاكرتا 33 24بكين 31 20كوالالمبور 32 25طوكيو 33 26أثينا 33 22روما 32 20باريس 24 16مدريد 36 19برلين 21 11لندن 20 13مونتريال 19 13موسكو 21 13نيويورك 32 23واشنطن 35 24نواكشوط 31 26أديس أبابا 21 13