طقس مائل للحرارة على القاهرة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 34
الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:45 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، مع شبورة مائية صباحًا، على أن يكون لطيفًا ليلًا، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.
وبالنسبة للسواحل الشمالية فيسود طقس معتدل، والرياح معتدلة أيضًا تنشط أحيانًا على السواحل الغربية، فيما يكون الطقس لطيفًا ليلا، أما عن حالة الطقس على جنوب سيناء ليسود طقس حار، والرياح نشطة، فيما يسود طقس حار نهارًا على شمال الصعيد، ويكون لطيفًا ليلا، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، بينما يكون الطقس معتدلا ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.
الرطوبة النسبية العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحرى 80 30
السواحل الشمالية 88 45
شمال الصعيد 35 22
جنوب الصعيد 25 14
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الإسكندرية 31 21
وادى النطرون 34 22
طنطا 33 23
شبين الكوم 34 23
دمنهور 34 22
بلطيم 31 22
مطروح 30 22
السلوم 32 22
سيوة 35 22
بورسعيد 31 26
دمياط 31 24
الزقازيق 34 23
المنصورة 33 23
الإسماعيلية 35 22
السويس 35 24
العريش 32 23
رفح 31 23
رأس سدر 36 24
نخل 36 19
نويبع 37 28
طابا 36 26
كاترين 33 19
الطور 35 27
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 38 29
مرسى علم 37 29
الفيوم 35 24
بنى سويف 35 24
المنيا 35 22
أسيوط 36 23
سوهاج 37 25
قنا 39 26
الأقصر 40 27
أسوان 41 26
إدفو 40 26
أبوسمبل 41 27
الوادى الجديد 39 24
شلاتين 38 27
أبورماد 37 27
حلايب 36 28
راس حدربه 36 28
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية، فهى كالتالى:
العظمى الصغرى
مكة المكرمة 41 27
المدينة 42 28
الرياض 42 26
المنامة 39 31
أبوظبى 41 34
الدوحة 38 31
الكويت 44 28
دمشق 34 17
بيروت 31 25
عمان 31 16
القدس 28 17
غزة 30 22
بغداد 43 26
مسقط 32 29
صنعاء 24 14
الخرطوم 38 27
طرابلس 30 22
تونس 35 22
الجزائر 30 18
الرباط 32 21
أنقرة 33 14
إسطنبول 29 19
إسلام آباد 28 23
نيودلهى 31 26
جاكرتا 33 24
بكين 31 20
كوالالمبور 32 25
طوكيو 33 26
أثينا 33 22
روما 32 20
باريس 24 16
مدريد 36 19
برلين 21 11
لندن 20 13
مونتريال 19 13
موسكو 21 13
نيويورك 32 23
واشنطن 35 24
نواكشوط 31 26
أديس أبابا 21 13
وبالنسبة للسواحل الشمالية فيسود طقس معتدل، والرياح معتدلة أيضًا تنشط أحيانًا على السواحل الغربية، فيما يكون الطقس لطيفًا ليلا، أما عن حالة الطقس على جنوب سيناء ليسود طقس حار، والرياح نشطة، فيما يسود طقس حار نهارًا على شمال الصعيد، ويكون لطيفًا ليلا، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، بينما يكون الطقس معتدلا ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.
الرطوبة النسبية العظمى الصغرى
القاهرة والوجه البحرى 80 30
السواحل الشمالية 88 45
شمال الصعيد 35 22
جنوب الصعيد 25 14
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الإسكندرية 31 21
وادى النطرون 34 22
طنطا 33 23
شبين الكوم 34 23
دمنهور 34 22
بلطيم 31 22
مطروح 30 22
السلوم 32 22
سيوة 35 22
بورسعيد 31 26
دمياط 31 24
الزقازيق 34 23
المنصورة 33 23
الإسماعيلية 35 22
السويس 35 24
العريش 32 23
رفح 31 23
رأس سدر 36 24
نخل 36 19
نويبع 37 28
طابا 36 26
كاترين 33 19
الطور 35 27
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 38 29
مرسى علم 37 29
الفيوم 35 24
بنى سويف 35 24
المنيا 35 22
أسيوط 36 23
سوهاج 37 25
قنا 39 26
الأقصر 40 27
أسوان 41 26
إدفو 40 26
أبوسمبل 41 27
الوادى الجديد 39 24
شلاتين 38 27
أبورماد 37 27
حلايب 36 28
راس حدربه 36 28
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية، فهى كالتالى:
العظمى الصغرى
مكة المكرمة 41 27
المدينة 42 28
الرياض 42 26
المنامة 39 31
أبوظبى 41 34
الدوحة 38 31
الكويت 44 28
دمشق 34 17
بيروت 31 25
عمان 31 16
القدس 28 17
غزة 30 22
بغداد 43 26
مسقط 32 29
صنعاء 24 14
الخرطوم 38 27
طرابلس 30 22
تونس 35 22
الجزائر 30 18
الرباط 32 21
أنقرة 33 14
إسطنبول 29 19
إسلام آباد 28 23
نيودلهى 31 26
جاكرتا 33 24
بكين 31 20
كوالالمبور 32 25
طوكيو 33 26
أثينا 33 22
روما 32 20
باريس 24 16
مدريد 36 19
برلين 21 11
لندن 20 13
مونتريال 19 13
موسكو 21 13
نيويورك 32 23
واشنطن 35 24
نواكشوط 31 26
أديس أبابا 21 13