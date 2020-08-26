الحبس 4 سنوات لسيدة تدير شبكة تبادل زوجات بالمقطم

قضت محكمة المقطم الجزئية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سيدة بالسجن 4 سنوات، والحبس 6 أشهر لـ 4 متهمين آخرين، وكفالة 1000 جنيه؛ لاتهامهم بتكوين شبكة تبادل زوجات بالمقطم.وأسندت النيابة للمتهمين «ه. ع»، و«ه. إ»، و«م. س»، و«س. ع»، و« ب. م»، تهمة استخدام المتهمة الأولى لمسكنها بالمقطم للأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى، وتقوم المتهمة بتجهيز شقتها لممارسة النشاط الإجرامى، وترتيب اللقاءات الجنسية المحرمة لتبادل الأزواج والزوجات مع بعضهم البعض، وتنظيم حفلات جنس جماعى.وذلك من خلال شبكة أصدقاء ينتهجون نفس الفكر المنحرف "تبادل الأزواج والزوجات"، والذى يتنافى مع تقاليد وعادات المجتمع المصرى ومخالف لأحكام القانون المصرى.كانت قد وردت معلومات للإدارات العامة لمباحث الآداب بوجود شبكة للأعمال المنافية للآداب تتزعمها المتهمة "ه.ع"، وبالتحرى عن المتهمة ومكان مسكنها، تم التوصل إلى أن المتهمة تقوم باستخدام شقتها لإقامة حفلات جنس جماعى بمقابل مادى.